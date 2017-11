#Ulivieri : 'C'è un fronte comune degli allenatori, non vogliamo votare con Lega di A e di B commissariate' #Tavecchio #ConsiglioFederale pic.twitter.com/20mvowyGFo — calciomercato.com (@cmdotcom) 20 novembre 2017

E' una giornata decisiva per il futuro assetto del calcio italiano, dopo il fallimento della Nazionale di Ventura con la mancata qualificazione al prossimo Mondiale.e messo nelle condizioni di presentare le dimissioni, nonostante la sua ferma volontà di restare in carica fino al termine del mandato (giugno 2020) presentando una serie di riforme strutturali. A seguire la giornata in Federcalcio per calciomercato.com, il nostro inviato Giacomo Brunetti.Hanno fatto il loro ingresso, senza rilasciare dichiarazioni, il dg della FIGC Michele Uva e il presidente della Lega Pro Gravina, mentre si apprende che Tavecchio si troverebbe già all'interno della sede.- Tra i consiglieri federali che chiederanno la testa di Tavecchio in Consiglio Federale l'ex presidente della FIGC Giancarlo Abete, che ha però escluso di auto-proporsi come alternativa dopo l'addio al termine del Mondiale 2014.- Tra i primi ad arrivare nella sede della FIGC di via Allegri, il presidente dell'Assocalciatori Renzo Ulivieri, chein replica alla ricostruzione di quest'ultimo sulle modalità con cui è stato scelto come ct Ventura. Ulivieri si è poi espresso sulla posizione degli allenatori nei confronti di Tavecchio e sulla "minaccia" di Allegri di lasciare il consiglio direttivo.- Il primo a prendere la parola in giornata sulla posizione di Tavecchio è stato, presidente della Lega Pro, a Radio Rai: ". Abete? Rappresenta gli interessi della Lega, vuole molto bene al calcio e non può che essere in linea con l’atteggiamento che la Lega Pro avrà in Consiglio". Così invece si è espresso, uno dei principali sostenitori di Tavecchio: "Faremo una riflessione nel Consiglio direttivo della Lega e poi prenderemo delle decisioni. Al momento è prematuro anticipare qualsiasi cosa, dato che ancora non abbiamo parlato. Non ho notizie di spaccature all’interno della LND, vedremo al momento opportuno e decideremo, spero nella maniera più condivisa possibile. Non posso dare un giudizio su Tavecchio prima del consiglio direttivo LND".