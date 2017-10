Arkadiusz Milik non ha escluso la possibilità di andare a giocare in prestito al Chievo Verona per affrettare il recupero completo dall'infortunio al ginocchio, lo scambio che dovrebbe anticipare l’arrivo di Roberto Inglese a Napoli con l’inizio del nuovo anno potrebbe davvero concretizzarsi, Come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Aurelio De Laurentiis ha già avuto un contatto con Campedelli, il presidente del Chievo, col quale ha concluso l’acquisto del giovane attaccante nella scorsa estate. L’impressione è che lo scambio andrà in porto".