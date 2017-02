Allegri lascerà la Juventus. Comunque vada a finire la stagione dei bianconeri, ancora in corsa su tre competizioni. Non a caso i campioni d'Italia si stanno già guardando intorno, scrutando il mercato degli allenatori. Tra i profili valutati in Serie A ci sono quelli di Sousa e Spalletti, in scadenza di contratto a fine stagione rispettivamente con Fiorentina e Roma.



JUVE SU SIMEONE - Ma il grande sogno (proibito?) della dirigenza bianconera è quella di riportare in Italia l'argentino Simeone. Secondo BeInSports, ci sarebbe già stato un primo contatto esplorativo tra le parti. L'Atletico Madrid non intende liberarlo prima della scadenza del suo contratto, fissata a giugno 2018. Un altro possibile ostacolo alla trattativa potrebbe essere rappresentato dal passato da calciatore del Cholo, che non ha mai nascosto il sogno di allenare l'Inter.



INTER SU CONTE - Lo stesso discorso vale per Antonio Conte, il cui nome era stato accostato alla panchina nerazzurra proprio nel giorno della trasferta allo Juventus Stadium. In tal caso Conte ripercorrebbe le orme di altri due grandi allenatori italiani come Trapattoni e Lippi: quest'ultimo fallì, invece il primo vinse lo scudetto dei record nel 1989 e una Coppa Uefa nel 1991. In ogni caso non se ne parla per la prossima stagione, perché Pioli sta facendo bene e Conte non lascerà il Chelsea senza giocarsi la Champions League. A prescindere dai tempi, per i romantici del calcio Conte all'Inter e Simeone alla Juve sono due matrimoni che non s'hanno da fare. Speriamo di non essere smentiti, altrimenti vivremmo in un mondo alla rovescia.



@CriGiudici