Niente ritorno in Italia per Antonio Conte. Accostato all'Inter, l'ex ct dell'Italia, attualmente alla guida del Chelsea, ha escluso la possibilità di lasciare Londra al termine della stagione: "Mia moglie e mia figlia sono rimaste in Italia quest'anno, spero possano raggiungermi la prossima stagione, ho bisogno di loro. Spero di restare al Chelsea per molti anni. Quando inizi un processo come questo c'è la volontà di creare qualcosa di grande, di importante per il club. Per costruire qualcosa di solido devi restare per tanti anni, devi avere l'opportunità di crescere con i giocatori, devi provare a vincere con loro. Non è stato semplice arrivare qui e rialzare il Chelsea, dopo un anno deludente, devo dire che il gruppo ha risposto alla grande, ha dimostrato massimo impegno e massima applicazione" ha detto al Standard Sport. Conte è legato al Chelsea fino al 2019.