Clamorosa indiscrezione quella riportata dalle pagine sportive di Repubblica, secondo cui, nonostante un netto vantaggio sulle inseguitrici nella corsa per la vittoria della Premier League, il Chelsea rischia a fine stagione di perdere il suo condottiero, Antonio Conte. L'ex allenatore della Juventus ed ex ct della Nazionale non è totalmente soddisfatto della sua esperienza londinese e medita un ritorno in Italia, già nella prossima estate. Il feeling col patron dei Blues Abramovich non sarebbe ai massimi storici, per le incertezze legate al budget che il magnate russo metterà a disposizione per la prossima stagione e circa la composizione di uno staff tecnico che Conte avrebbe voluto integrare con 6 persone di propria fiducia e col club che gliene ha concessi soltanto 3.



Insieme a questo, ci sarebbe un ambientamento più complicato del previsto con la realtà inglese e con la città di Londra, che non avrebbe fatto del tutto breccia nel cuore del tecnico salentino. Il suo contratto col Chelsea scade nel giugno 2019 e, secondo alcune indiscrezioni, in caso di addio anticipato unilaterale Conte dovrebbe versare una maxi penale da 30 milioni di euro alla sua attuale società. Sullo sfondo di questa vicenda ci sarebbe l'Inter e soprattutto la nuova ambiziosa proprietà di Suning, che avrebbe avuto già un primo contatto con l'entourage dell'allenatore italiano attraverso un suo intermediario. In casa nerazzurra smentiscono seccamente, soprattutto per preservare Pioli, messo sotto contratto fino al 2018 ma consapevole che, senza Champions League, la sua conferma a fine campionato potrebbe tornare in forte discussione. La proprietà nerazzurra punta al top, sia a livello di calciatori che di guida tecnica e Conte viene considerato uno di quegli allenatori in grado di consentire all'Inter di fare il definitivo salto di qualità.