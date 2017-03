Nonostante le voci che volevano l’Inter sulle tracce di Antonio Conte, il Daily Telegraph spegne l’ardore della speranza nerazzurra con certezza assoluta: il tecnico salentino ha rinnovato coi blues. L’era di Suning voleva iniziare col botto, con quello che probabilmente è ad oggi uno dei migliori allenatori del mondo. La firma è avvenuta e l’annuncio ufficiale avverrà a fine Premier League: il titolo sarà verosimilmente proprio il Chelsea a vincerlo, dati i 10 punti di vantaggio. Per la beneamata perciò Conte rimarrà un sogno, con buona pace della nuova presidenza: l’Inter vuole tornare grande, è vero, ma non potrà farlo con Conte e non potrà farlo soprattutto se, per l’ennesimo anno, mancherà la qualificazione alla Champions League (in questo momento difficile) dovendosi accontentare della seconda competizione internazionale, l’Europa League.