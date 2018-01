Samuel Gustafson ha da poco lasciato il Torino per trasferirsi in prestito al Perugia ma a giugno potrebbe lasciare definitivamente la squadra granata perché in scadenza di contratto. Il centrocampista svedese non è però l'unico calciatore della società di Urbano Cairo il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno: altri tre a fine stagione potrebbero partire a parametro zero.



Gli altri tre giocatori del Torino i cui contratti scadranno a fine stagione sono tutti difensori: il terzino sinistro Cristian Molinaro e i centrali Emiliano Moretti e Nicolas Burdisso. Ad oggi quello che sembra avere più possibilità di prolungare il proprio contratto con il club granata è il centrale argentino.