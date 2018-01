La sessione invernale di calciomercato è quasi giunta alla conclusione e il Torino, per quanto riguarda il mercato in entrata, è ancora fermo. Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi sono sempre alla ricerca di un centrocampista, un esterno e anche un attaccante. Il nome più caldo per quanto riguarda il centravanti è quello di Giampaolo Pazzini.



Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, la trattativa con il Verona potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni: l'attaccante vuole lasciare la squadra gialloblù (per via dei contrasti con il tecnico Fabio Pecchia) e tornerebbe a lavorare volentieri con Walter Mazzarri, che ha già avuto come allenatore ai tempi della Sampdoria. Pazzini potrebbe arrivare al Torino in prestito.