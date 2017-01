Sono 21 i giocatori convocati da Maran per l'anticipo di campionato di sabato sera a San Siro contro l'Inter. Come previsto non figurano nella lista degli arruolati gli infortunati Rigoni, Hetemaj, Cacciatore, Sardo e Seculin. Rispetto alla sfortunata trasferta di Coppa Italia a Firenze, Maran dovrebbe riproporre De Guzman a centrocampo nel trio con Castro e Radovanovic al posto di Bastien, mentre si rivedrà dal primo minuto Birsa alle spalle di Meggiorini e Pellissier, con Floro Flores e Inglese di nuovo in panchina. In difesa Frey giocherà a destra con Gobbi sull'altra corsia, a protezione di Sorrentino fiducia a Dainelli e Gamberini.



Portieri: Sorrentino, Bressan, Confente.

Difensori: Spolli, Gamberini, Gobbi, Frey, Cesar, Dainelli.

Centrocampisti: Radovanovic, Birsa, Castro, Bastien, De Guzman, Izco, Depaoli, Kiyine.

Attaccanti: Pellissier, Inglese, Meggiorini, Floro Flores.