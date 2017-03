Sono 23 i convocati di Paulo Sousa per la sfida di domani con l'Atalanta: in lista ci sono anche gli acciaccati Ilicic e Bernardeschi, a sorpresa soprattutto il secondo che fino ad oggi non si era mai allenato in gruppo. Questa la lista completa: Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Hagi, Ilicic, Kalinic, Babacar, Maistro, Milic, Olivera, Gonzalo, Salcedo, Sanchez, Satalino, Sportiello, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Borja, Vecino.