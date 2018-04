Sole e cielo terso a Genova per la rifinitura mattutina della Sampdoria. L'ultimo allenamento anti Bologna è filato via liscio per i blucerchiati di mister Giampaolo, che si sono allenati regolarmente sul prato del Mugnaini. L'unico indisponibile è Nicola Murru, che ha proseguito con il suo iter riabilitativo. Per il resto, tutti abili e arruolati i blucerchiati, compreso Bereszynski, rientrato ormai in gruppo da qualche giorno.



Il terzino polacco, che aveva saltato la sfida con la Juventus per squalifica e che si era comunque allenato a parte durante la scorsa settimana, è tornato a disposizione dell'allenatore doriano che lo ha dunque inserito nell'elenco dei convocati, insieme a 22 compagni. Di seguito la lista diramata da Sampdoria.it.



Portieri: Belec, Tozzo, Viviano.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Ferrari, Regini, Sala, Silvestre, Strinic.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Capezzi, Linetty, Praet, Ramírez, Torreira, Verre.

Attaccanti: Caprari, Kownacki, Quagliarella, Zapata.