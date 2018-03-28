Convocati Spezia: out Mora e Mastinu, ci sono Granoche e De Col
Ecco i convocati dello Spezia per il prossimo incontro di campionato contro il Cittadella:
PORTIERI: 1.BASSI, 33.DI GENNARO, 43.MANFREDINI
DIFENSORI: 3.LOPEZ, 4.CAPELLI, 5.GIANI, 6.CECCARONI, 13.AUGELLO, 15.CORBO, 19.TERZI, 23.DE COL, 28.MASI
CENTROCAMPISTI: 7.BOLZONI, 8.JUANDE, 18.DE FRANCESCO, 21.PESSINA, 25.MAGGIORE, 42.AMMARI
ATTACCANTI: 9.FORTE, 10.GILARDINO, 20.PALLADINO, 29.GRANOCHE, 32.MULATTIERI, 39.MARILUNGO
PORTIERI: 1.BASSI, 33.DI GENNARO, 43.MANFREDINI
DIFENSORI: 3.LOPEZ, 4.CAPELLI, 5.GIANI, 6.CECCARONI, 13.AUGELLO, 15.CORBO, 19.TERZI, 23.DE COL, 28.MASI
CENTROCAMPISTI: 7.BOLZONI, 8.JUANDE, 18.DE FRANCESCO, 21.PESSINA, 25.MAGGIORE, 42.AMMARI
ATTACCANTI: 9.FORTE, 10.GILARDINO, 20.PALLADINO, 29.GRANOCHE, 32.MULATTIERI, 39.MARILUNGO
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