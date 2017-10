Il Chelsea ha ritrovato la vittoria dopo due ko di fila, l’Everton continua il suo periodo più no che sì, che lo vede terzultimo in Premier. Le due formazioni in blu si affrontano domani sera a Stamford Bridge, negli ottavi di finale della Coppa di Lega inglese. Chi vince va ai quarti e i bookmaker, a riguardo, dicono che sarà la squadra di Conte ad avere la meglio: favorita a 1,41 sul tabellone 888sport.it. Si punta a 4,30 sul pareggio, mentre la vittoria dell’Everton al 90’ (che a Londra manca addirittura dal 1994, è un’impresa data a 6,50. Bilancio estremamente positivo per il Chelsea negli ultimi tre confronti diretti, tutti vinti senza incassare reti. Un altro successo a porta inviolata è piazzato a 2,50.