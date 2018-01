Dopo l'intenso weekend di campionato, torna questa sera la Coppa Italia, con il programma dell'andata delle semifinali: in attesa della sfida di San Siro tra Milan e Lazio, oggi alle 20.45 presso lo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo si affrontano l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Massimiliano Allegri, che hanno eliminato rispettivamente nei quarti il Napoli e il Torino. L’ultima vittoria dei bergamaschi contro la Juventus risale al 2004, proprio in Coppa Italia; in questa stagione le due compagini si sono affrontate in campionato, sempre a Bergamo, ed è terminata 2-2: ventitre punti in Serie A di distacco tra Juve e Atalanta, rispettivamente seconda e ottava in classifica. Il ritorno si giocherà allo Stadium a fine febbraio: nell'Atalanta tornano Berisha e Caldara, che hanno riposato in campionato, con Gomez e Ilicic agiranno dietro l'unica punta da scegliere tra Petagna (favorito) e Cornelius. Spinazzola non recupera dal problema al polpaccio e non è stato convocato; Allegri rilancia Buffon in porta, mentre in attacco Bernardeschi potrebbe giocare dal 1' al posto di uno tra Douglas Costa e Mandzukic. A centrocampo possibile turno di riposo per Pjanic, torna Matuidi. In difesa chance per Rugani, rientrano Chiellini e Alex Sandro. Torna a disposizione Marchisio.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne, Cristante; Gomez, Cornelius.



Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic