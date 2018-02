Dopo la gara di andata dell'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, terminata 0-1, ma soprattutto dopo le polemiche seguite al rinvio per neve del match di campionato di domenica scorsa e alla formazione schierata dal tecnico Gasperini in vista proprio di questa partita, tornano ad affrontarsi Juventus e Atalanta, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, in scena oggi pomeriggio a partire dalle 17.30 all'Allianz Stadium di Torino. I padroni di casa guidati da Allegri sono naturalmente favoriti, sia per la forza della squadra sia per l'andata vittoriosa: ai nerazzurri servirà l'impresa, ovvero la vittoria con due gol di scarto, ed è per questo che l'allenatore Gasperini aveva attuato un copioso turnover nel match di campionato poi saltato, attirando su di sè l'ira dei tifosi napoletani. Senza i lungodegenti Bernardeschi e Cuadrado, il tecnico bianconero non recupera neanche Higuain, che non è stato convocato: spazio a Mandzukic prima punta con Alex Sandro e Douglas Costa esterni, mentre Dybala va ancora in panchina. L'allenatore orobico proporrà i titolari, gli stessi che sono stati eliminati giovedì scorso nei sedicesimi di finale di Europa League: dentro Gomez e Ilicic in attacco, out lo squalificato Toloi e l'infortunato Petagna. Chi vince si qualifica per la finale di Roma, che verrà disputata contro la vincente dell'altra semifinale, Lazio-Milan (il cui ritorno è in programma domani a Roma, dopo lo 0-0 di Milano).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro.



Atalanta (3-5-2): Berisha; Mancini, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez.