Dopo la sfida di campionato rinviata per neve, Juventus e Atalanta si ritrovano ad affrontarsi domani, alle ore 17.30, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. I bianconeri partono dal vantaggio con l’1-0 del match di andata, firmato da Gonzalo Higuain e anche per questo, si legge in una nota, sono favoriti nelle quote QuiGioco a 1,60, contro il pareggio a 3,70. La Dea non batte la Juventus a Torino addirittura dall'ottobre 1989, un’impresa che si gioca a quota 6,25. Infine, i bianconeri, escludendo il Tottenham in Champions League, non subiscono reti in casa dal 2-1 contro il Benevento del 5 novembre scorso, il pronostico «Goal» può essere un’alternativa interessante a quota 2,30 su Quigioco, mentre il «No Goal» è fermo a 1,55.Alle ore 20.45 toccherà all’altra semifinale tra Lazio e Milan: il risultato del primo turno si è fermato sullo 0-0 e la sfida resta apertissima. Tuttavia, le quote sorridono ai biancocelesti che, davanti al proprio pubblico, sono offerti vincenti a 1,90 su QuiGioco. Il Milan di Gattuso, dalla parte opposta, è reduce dall’ottima vittoria ottenuta proprio allo Stadio Olimpico contro la Roma (0-2) in Campionato, ma bissare l’impresa e conquistare un posto in finale vale 4,05 volte la posta, mentre il pareggio è a 3,45. Considerando che soltanto due delle ultime sette partite giocate dalle due squadre sono finite senza reti, l’«Over 2,5» si gioca a 1,90, contro l’«Under 2,5» a 1,80.