Questa sera alle 21 al San Paolo di Napoli cominciano gli ottavi di Coppa Italia: di scena la squadra di Maurizio Sarri, che affronta lo Spezia di Domenico Di Carlo, club che si trova in zona playoff in Serie B e che l'anno scorso eliminò la Roma di Garcia all'Olimpico, proprio negli ottavi della competizione. Si gioca in gara unica: supplementari e rigori in caso di parità. In casa Napoli Sarri sarà in tribuna per squalifica, nel giorno del suo compleanno. Dall'altra parte Di Carlo sogna l'impresa: "La sfida col Napoli è un premio guadagnato da tutto l'ambiente con sacrificio e impegno, la giusta vetrina. Il Napoli è forte, gioca il miglior calcio in Italia, ma proveremo a compiere una nuova e bellissima impresa". Turnover nei partenopei, con un'importante occasione per chi gioca meno, come Maksimovic in difesa e Giaccherini in attacco, mentre Gabbiadini dovrebbe essere al passo d'addio, pronto a trasferirsi all'estero, dopo il gol di sabato contro la Samp. Spezia che si affida al giovane Piu in attacco per far male al Napoli, che non può fallire in vista di impegni più importanti, come quelli di campionato e il Real in Champions.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



NAPOLI (4-3-3): Rafael; Maggio, Albiol, Maksimovic, Strinic; Rog, Diawara, Zielinski; Giaccherini, Gabbiadini, Insigne. All.: Sarri.



SPEZIA (3-4-1-2): Chichizola; Terzi, Valentini, Ceccaroni; De Col, Deiola, Maggiore, Migliore; Piccolo; Báez, Piu. All.: Di Carlo.