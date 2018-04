Dopo il 2-0 della gara di andata Milan e Torino si sono affrontate nella gara di ritorno della finale della Coppa Italia Primavera nella cornice di San Siro. Non riesce ai rossoneri di Alessandro Lupi la rimonta con i pochi spunti di Dias e Tsadjout che non scalfiscono la rete difesa da Coppola. Nel finale arriva anche la beffa del gol di Borello che chiude i conti e regala il trofeo ai granata di Federico Coppitelli, ordinate e bravi nel difendere gli spazi e rilanciarsi in contropiede.



Il Torino riconquista il titolo che non vinceva dal 1999 (in quella squadra militavano Sorrentino e Balzaretti per citarne alcuni) portandosi, in vetta al palmares, con 8 vittorie. Resta a secco il Milan che non vince il trofeo dal 2010 quando ad alzare la coppa fu quel Simone Verdi che trionfò contro il Palermo in finale.



FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (3-4-3): Soncin; Bellanova, Gabbia, Bellodi; Torrasi, El Hilali, Brescianini, Capanni; Dias, Tsadjout, Forte.

Torino (4-4-2): Coppola, Gilli, Ferigra, Capone, Fiordaliso; Borello, Adopo, D'Alena, Kone; Butic, Rauti.



PRIMO TEMPO

3' - Sugli sviluppi di un corner Bellodi raccoglie sul secondo palo una spizzata di Tsadjout e calcia di prima centrando il palo. Tutto fermo per posizione di fuorigioco.

6' - Lancio lungo del Torino con Butic che spizza di testa per il taglio verticale di Borello. Tutto fermo per fuorigioco.

12' - Tiro-cross insidioso di Tiago Dias che per poco non inganna Coppola. Il portiere del Torino si appoggia alla traversa e blocca in due tempi.

15' - Gran taglio verticale di Tsadjout che viene servito in area piccola ma il suo destro è debole e parato agilmente da Coppola.

20' - Ci prova Dias da punizione, para Coppola senza difficoltà.

23' - Primo squillo del Torino che ci prova con Rauti dalla distanza. Palla di poco a lato.

30' - Forte controlla palla in area, si gira e tira rasoterra. Para Coppola

31' - Tsadjout si butta di testa su un cross dalla destra di Dias, palla a lato di un soffio.

33' - Ancora Tsadjout, questa volta ci prova di destro la punta italo-camerunese, ma la palla si spegne a lato di poco.

35' - Si rivede il Torino con un cross dalla destra di Borello su cui si avventa Kone. Il sinistro al volo è però murato da Bellanova in calcio d'angolo.

43' - Cross di Kone, Butic raccoglie come può e devia verso la porta di Soncin che controlla senza problemi.

45' - Niente recupero. Per ora resiste il doppio vantaggio del Torino conquistato nella gara d'andata.



SECONDO TEMPO

46' - Sgroppata a tutto campo di Forte, fermato al limite da Kone. La palla arriva a Bellanova che crossa per Tsadjout, ma il colpo di testa è controllato da Coppola.

49' - Primo cambio per Lupi: esce El Hilali ed entra Bargiel.

50' - Ammonito Ferigra per fallo su Tsadjout.

54' - Kone si libera sulla trequarti e ci prova di sinistro. Palla alta di poco.

55' - Altro cambio per il Milan, fuori Capanni e dentro Soares.

57' - Primo cambio anche nel Torino. Fuori uno spento Butic ed entra Oukhadda.

64' - Giallo per Fiordaliso che trattiene Forte in ripartenza.

67' - Dias raccoglie una palla dal limite se la sposta sul destro e calcia ad incrociare. Vola Coppola e devia in angolo.

68 - Sugli sviluppi del corner Torrasi ci prova dalla distanza, ma non trova lo specchio.

72' - Cambia anche Coppitelli: De Angelis prende il posto di Kone.

78' - Si gioca il tutto per tutto il Milan con Lupi che toglie il centrocampista Brescianini per inserire la punta Larsen.

82' GOL - Gran giocata di Borello che parte dalla destra, si infila fra le maglie della difesa rossonera e sfodera un sinistro di potenza sul primo palo che non lascia scampo a Soncin.

86' - Cambio per il Torino, esce Borello ed entra Bianchi.