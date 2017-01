Il sostituto del giudice sportivo, Alessandro Zampone, dopo le gare valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia ha squalificato tre giocatori. Tre giornate di stop per l'attaccante della Fiorentina, Mauro Zarate "per condotta violenta avendo, al 26° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito con un calcio un calciatore della squadra avversaria". Un turno di stop, invece, per Barreca (Torino) e Radovanovic (Chievo).