Corvino a 360 gradi. Il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina nel giorno della presentazione di Riccardo Saponara, ha parlato di mercato: "In entrata è chiuso, mentre in uscita mi resta da piazzare ancora qualcuno. Del resto è difficile in questo momento trovare difensori più forti rispetto a Gonzalo e ad Astori. La trattativa per il rinnovo dell'argentino? Ci sono delle trattative: a volte si trova un incontro, a volte no. Questa è una trattativa in cui ognuno fa un’offerta e una proposta giusta. Al momento è ancora da considerare una trattativa".



Kalinic è destinato a rimanere: "Il ragazzo è un uomo vero e anche se arrivasse un'offerta da 50 milioni lui rimarrebbe". Discorso che vale anche per Badelj: "Nessuno ci ha presentato alcuna proposta per lui".