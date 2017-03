Alessandro 'Billy' Costacurta non è un opinionista che fa fatica a dire quello che pensa. Intervistato dalla BBC, l'ex difensore del Milan dimostra la sua onestà intellettuale parlando in questi termini del suo ex patron, Silvio Berlusconi: "Penso che Berlusconi sia ormai troppo vecchio per amministrare il club. Ha speso tantissimi soldi sia per il club che per la politica e credo che adesso sia giunto il momento che qualcosa cambi, abbiamo bisogno di nuovi soldi perché Berlusconi ha una visione ristretta del futuro e credo sia necessario per il Milan cambiare".



I GIOVANI DEL MILAN - Poi Costacurta (foto raisport.rai.it) parla anche dei giovani del Milan: "E’ una buona idea dare spazio ai giocatori giovani. Noi abbiamo vinto molto con il Milan e siamo stati fortunati a giocare in un periodo vincente. Non ricoprire di soldi i giovani è il miglior modo di prendersi cura di loro".



RONALDO IL MIGLIORE - Sui campioni affrontati in carriera: "Il migliore che io abbia incontrato è stato Ronaldo, quello brasiliano. Meglio di Maradona, di Cristiano e Messi".



INTER PRONTA A SFIDARE LA JUVE - Infine, una previsione: "Il futuro? Non so dove riuscirà ad arrivare il Milan, sono convinto però che già dall’anno prossimo l’Inter potrà competere con la Juventus".