Derby di Milano per un giocatore del Manchester City. Secondo quanto riporta il Sun, Inter e Milan sarebbero sulle tracce del centrocampista Yaya Touré. L’ivoriano ex Barcellona a maggio compie 34 anni, e il contratto che lo lega ai Citizens scade quest’estate.



Un’occasione d’oro per i due club, che potrebbero quindi arrivare a Touré a parametro zero, assicurandosi così un giocatore di esperienza internazionale, benché a fine carriera. La sua intenzione sarebbe quella di rimanere all’Etihad, ma non gli è ancora stato proposto un prolungamento di contratto, così diverse squadre osservano la situazione.



A detta del suo procuratore i club sarebbero cinque, ma soprattutto l’Inter pare essere la maggiormente interessata. I neroazzurri hanno più volte tentato senza successo l’assalto a Touré, questo potrebbe essere l’anno buono, ma dovranno competere anche con i “cugini” rossoneri.