Attilio Tesser, allenatore della Cremonese, analizza a Sky Sport la sconfitta interna contro il Bari: "Si esce con le ossa rotta soprattutto dal punto di vista del morale. Abbiamo fatto la nostra partita, i ragazzi hanno interpretato bene la gara e dispiace perdere immeritatamente: il Bari lo abbiamo affrontato tre volte e con quattro tiri hanno sempre vinto. Sconfitte casalinghe? Il pubblico è eccezionale, continuano ad essere da playoff. Noi le partite ce le giochiamo sempre così, per un tempo i nostri avversari non hanno mai tirato in porta. Nessun errore, nessuna ripartenza subita: hanno trovato un gran gol, a noi è mancato l’ultimo passaggio. Abbiamo sbagliato qualcosa, preso un palo e Micai ha fatto un paio di parate importanti. Il cambio Brighenti-Scamacca? Brighenti è uscito a causa di un problema muscolare. Spero di no, ma c’è la paura di un infortunio. Avrei comunque fatto il cambio per avere un po’ di potenza in più in avanti. Scamacca ha fatto alcune buone giocate. Contro questo Bari, i nostri attaccanti hanno fatto bene. Le occasioni le abbiamo avute, abbiamo spinto meno a destra. Abbiamo fatto un’infinità di cross, i nostri numeri nelle statistiche sono di tre volte superiori rispetto ai loro. Nel calcio devi buttare il pallone in porta, questo fa la differenza e vanno fatti i complimenti alla squadra di Grosso. Preoccupato? No, sono dispiaciuto. Quando si perde facendo così bene c’è minore preoccupazione. Noi siamo sempre a cinquanta punti, sappiamo da dove siamo partiti e cosa cerchiamo, cioè la salvezza tranquilla. Sono quei momenti particolari dove devi tirare su le antenne e dare il massimo".