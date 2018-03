In Italia ha vestito molte maglie, ma a quella dell'Inter è rimasto particolarmente legato, avendola indossata due volte. Hernan Crespo ha voluto mandare i propri auguri all'Inter per i suoi 110 anni con un video messaggio: "Tanti auguri grande Inter, sembra ieri quando festeggiavamo i 100 anni con questa gloriosa maglia del centenario, ora siamo a 110. Io ho i capelli corti e bianchi, diventiamo vecchietti ma la storia parla da sola e dice che abbiamo vissuto anni insieme che mi rendono orgoglioso di averne fatto parte, contribuendo con qualche trofeo. Ma anche con qualche serata che magari non ci ha dato un trofeo ma che ricordo, come la doppietta ad Amsterdam che credo rimarrà personalmente nel mio cuore, così come per tanti tifosi interisti. Chiaro che ci ricorderemo sempre dei tre scudetti e delle Supercoppe, o di quella rimonta da 0-3 a 4-3 al Meazza contro la Roma. Tanti momenti unici da Inter vera. Tanti auguri grande vecchia Inter".