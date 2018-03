Il matrimonio tra Mimmo Criscito e il Genoa si farà. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore campano ieri sera alle telecamere di Sky al termine della gara di Europa League tra il suo Zenit e il Lipsia: "In queste settimane - ha detto il laterale 31enne - ho ricevuto l’interesse di tante squadre ma ho scelto di ritornare al Genoa. Per l’ufficialità aspettiamo più avanti".



Secondo quanto emerso nelle scorse settimane, per il giocatore cresciuto in rossoblù è pronto un contratto quinquennale con la possibilità a fine carriera di entrare nei quadri dirigenziali del grifone.



Sulle tracce dell' ex laterale della Juventus si era registrato l'interesse anche di Inter e Napoli. In particolare i neroazzurri avevano avuto di recente un colloquio con il suo agente Andrea D'Amico. Nel corso di quell'incontro emerse però la volontà di Criscito di ritornare a Genova sette anni dopo essersene andato.