. Contro la Roma non basta una prestazione discreta alla squadra di Vincenzo Montella per evitare la disfatta, decidono i gol di Dzeko e Florenzi nel secondo tempo. LIVE su Calciomercato.com tutte le reazioni da San Siro dopo la partita.Espulso nel finale di Milan-Roma,perderà il derby contro l'Inter. Il turco si è scusato a Milan TV: "Mi ero dimenticato del primo giallo, chiedo scusa a tutti". (LEGGI QUI Al termine del matchparla a Premium Sport: "Abbiamo giocato alla pari con la Roma, la squadra ha giocato come piace a me. Non vedo la strada in salita come prima, ora è un po' più in discesa". (LEGGI QUI - La sconfitta con la Roma non spingerà il Milan a prendere decisioni clamorose su Vincenzo Montella: come appreso da Calciomercato.com, i dirigenti hanno infatti confermato la fiducia all'allenatore campano.Nonostante la sconfitta, la Curva Sud ha applaudito a fine partita la squadra rossonera, mentre il resto dello stadio è rimasto indifferente, con diversi tifosi che avevano lasciato il proprio posto già prima della fine dell'incontro.