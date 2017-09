Serata magica 3-0 Vamos, come'n pic.twitter.com/ruFNqTRPBf — Glenn Strömberg (@Glenn_Stromberg) 14 settembre 2017

Che per l'occasione lo ha reinventato in un nuovo ruolo: primanel tridente con Petagna e il Papu Gomez, poiin pressing sul portatore di palla. L'allenatore lo promuove a pieni voti:, utile in fase di non possesso e pericoloso in fase offensiva".- Gasperini gli sta dando quella fiducia che il ragazzo chiedeva, ma non aveva avuto in precedenza a: i fatti gli stanno dando ragione. A sua volta Cristante aveva dato fiducia a Gasperini, quandodi aver svenduto un prodotto del settore giovanile. Cristante formalmente è ancora di proprietà del club portoghese, ma in pratica quest'estatea titolo definitivo. Così potrà goderselo ancora.- Il club bergamasco non giocava una partita nelle coppe europee dal 1991, quando Bryan (nato quattro anni dopo nel 1995) non era ancora nei pensieri dei suoi genitori. Conpresidente, l'Atalanta fu eliminata ai quarti di finale dall'Inter, che vinse 2-0 il ritorno a San Siro dopo lo 0-0 dell'andata, sfruttando le assenze di Caniggia e. Proprio l'ex centrocampista svedese tifa ancora per la Dea e ha pubblicato su Twitter una foto in cuia regola d'arte.