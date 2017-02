"Non sento la pressione". Rilassato, tranquillo, finalmente determinante. Bryan Cristante è tornato protagonista, la macchina perfetta dell'Atalanta sta rigenerando un altro talento italiano ancora giovanissimo. Lo ricordano bene al Milan, dove Bryan è cresciuto e decollato prima di una cessione al Benfica che ha fatto molto discutere: 6 milioni nelle casse rossonere dal suo passaggio in Portogallo, non tutti soddisfatti; ma a Lisbona, Cristante ha trovato poco spazio. Proprio come nei successivi prestiti tra Palermo e Pescara, due esperienze sfortunate per un talento che ha esordito in Champions League con la maglia rossonera a 16 anni e 9 mesi. Non poteva essere un caso.



NUOVO GAGLIARDINI - Eppure, l'Atalanta ha trovato in Re Mida Gasperini una soluzione che sta subito premiando anche Cristante. Preso, valorizzato a parole, lanciato in campo da subito al posto di quel Roberto Gagliardini protagonista di un percorso simile. Talento desaparecido, poi esploso all'improvviso. Bryan se lo augura, non ha paura: "Non sento la pressione dell'eredità di Gagliardini, mi gioco le mie carte", testa solo alla Dea. E a quel Gasperini che ha spiegato le ragioni dell'acquisto sin da subito: "Ci piace individuare giocatori di qualità che non sono riusciti ad esprimersi. Cristante è uno di questi, è il prossimo gioiello che possiamo lanciare". Detto, fatto. Almeno per cominciare: subito gol al Palermo al sapore d'Europa per l'Atalanta.



RISCATTO FISSATO - La famiglia Percassi con il ds Sartori ha chiuso anche un'operazione vantaggiosa dal punto di vista economico. Per Cristante, è un prestito fino al giugno 2018 con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Se Bryan dovesse continuare così non è escluso che l'Atalanta possa anticiparlo. Il percorso di rinascita è appena iniziato, il Milan osserva interessato. Quel ragazzino acerbo, oggi, ha trovato il posto giusto dove diventare grande.