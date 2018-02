Cristiano Ronaldo nella storia della Liga spagnola. Dopo Lionel Messi, il portoghese del Real Madrid è il secondo giocatore a raggiungere quota 300 gol nel massimo campionato di Spagna. Grazie alle due reti realizzate oggi contro l’Alaves, quella dell’1-0 e del 3-0, CR7 ha raggiunto quota 300. Ma non per tutti, perché c’è chi sostiene che le reti messe a segno sono 299 e non 300. A differenza di quanto succede in Italia, il premio di Capocannoniere del campionato, il premio "Pichichi" in Spagna, in onore dell'attaccante dell'Athletic Bilbao Rafael Moreno Aranzadi, che con questo soprannome segnò moltissimo nei primi anni del secolo scorso, viene aggiudicato dal quotidiano di Marca, poco importa il referto arbitrale. Marca, nel 2011, assegnò un gol su punizione deviata da Pepe all'asso portoghese, cosa che le statistiche ufficiali non hanno fatto, ma questo basta al giornale madrileno e alla stessa società a decretare che Cristiano Ronaldo ha raggiunto quota 300 gol nella Liga. E lo ha fatto in 285 partite, 41 in meno di quelle che erano servite a Messi per raggiungere quota 300.



MEGLIO DI MESSI - Dopo aver superato il record di 251 gol dello spagnolo Telmo Zarra nel 2014, Messi ha preso il largo arrivando fino a quota 369 reti. Cristiano Ronaldo insegue, al secondo posto in solitaria e oggi è arrivato a 300. A 369 Messi è il capocannoniere più prolifico della storia dei cinque principali campionati nazionali in Europa: la Pulce ha superato anche il record di Gerd Müller, arrivato a quota 365 in Bundesliga. I cinque volte Pallone d’oro macinano primati su primati, in Europa e in Spagna. La media voto, però, vede Ronaldo a quota 1.05 gol a partite. 300 le reti realizzate in 285 partite nella Liga, naturalmente con la maglia del Real Madrid. Il rivale argento Messi, invece, ha una media di 0.91 gol a partita, poco meno di uno: 369 le reti realizzate in 406 gare. Ronaldo è davanti per media-gol a partita, ma indietro nella classifica generale. A 33 anni compiuti il 5 febbraio, Cristiano Ronaldo difficilmente riuscirà a raggiungere Messi (che compirà i 31 il 24 giugno).



ORA IL RINNOVO - CR7 insegue e i numeri delle ultime partite fanno paura: nella stagione 2017/18 è a quota 28 gol e 5 assist in 31 partite. Numeri pazzeschi per il portoghese, che vive un febbraio d’oro: 12 i gol nelle ultime 7 gare disputate, di cui due oggi che potevano anche essere tre. All’89’, infatti, Ronaldo ha ceduto il rigore della possibile tripletta al compagno di squadra Karim Benzema. Un gesto da campione assoluto, qual è Cristiano Ronaldo che attende il rinnovo del proprio contratto col Real Madrid. Le parti stanno trattando per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2021 e portare l’ingaggio del campione portoghese sino a 30 milioni di euro a stagione. Cifre che gli consentirebbero di avvicinare quelle della nuova stella del Paris Saint Germain Neymar e proseguire l'annoso testa a testa col rivale del Barcellona Leo Messi, a sua volta fresco di prolungamento dopo un lungo tira e molla col club blaugrana. In attesa di mettere nero su bianco la firma sul nuovo contratto, CR7 si gode il 300esimo gol nella Liga.