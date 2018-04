Cristina Chiabotto, storica ex-Miss Italia ed ex-madrina della Juventus, ex-volto di JTV e, soprattutto, super tifosa bianconera, dopo la fine della storica relazione durata oltre 12 anni con Fabio Fulco ha ritrovato l'amore. Spenti sul nascere i gossip che la volevano accanto al giocatore di basket dell'Auxilium Pallacanestro Torino, Peppe Poeta, la bellissima showgirl si è legata ad un altro uomo con base a Torino.



No, Cristina non ha un bidone della spazzatura al posto del cuore che, invece, oggi grazie alla Juventus è ritornato a battere per Marco Roscio, manager torinese che ha lavorato in passato proprio per il club bianconero. Il settimanale Chi ha svelato le foto dei due in amore e ha svelato che il manager è molto amico di Claudio Marchisio con cui ha giocato insieme nei settori giovanili. Cristina dopo 6 mesi da single ha ritrovato l'amore, merito della Juve, inutile negarlo. Eccola nella nostra gallery.