La Federcalcio della Croazia ha comunicato gli aggiornamenti relativi alle condizioni del centrocampista classe '92 Marcelo Brozovic e dell'attaccante classe '86 Mario Mandzukic: il giocatore dell'Inter ha accusato un affaticamento muscolare al polpaccio e salterà la prossima sfida con l'Ucraina, tanto che ha già fatto ritorno a Milano, mentre il bianconero, definito grave dall'ex ct Cacic, rimane in ritiro ed è in dubbio per la sfida di lunedì.





