Il centrocampista del Crotone, Ahmed Benali, ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia dello scontro salvezza di domani a Benevento.



AMBIENTAMENTO - "Non mi aspettavo di giocare subito. Ringrazio e i compagni per la fiducia, mi hanno subito aiutato a inserirmi. Questa è una famiglia in campo e fuori, stiamo sempre insieme e ci alleniamo bene, per me è stato facile. Cercherò di ripagare la fiducia, spero che il gol arrivi ma conta più fare punti".



SFIDA SALVEZZA - "Le partite sono tutte importanti, vogliamo vincere ma non sarà decisiva. Vogliamo far bene e cercheremo di mettere in pratica quello che abbiamo preparato in settimana. Sono contento perché stiamo muovendo la classifica con ottime prestazioni. Non sentiamo questa sfida più di altre. Vogliamo vincere e fare punti, questo periodo della stagione è importantissimo. Affronteremo il Benevento come l'Inter e l'Atalanta. Non guardiamo l'avversario: tre punti con il Benevento sono uguali a tre punti conquistati con la Juventus. L'importante è salvarci".



COLLOCAZIONE TATTICA - "Sono nato come centrocampista, sono abituato a fare entrambe le fasi. È importante mettersi a disposizione, se il mister mi vuole più avanti bene, altrimenti faccio di tutto per aiutare la squadra".



CON I COMPAGNI... - "Mandragora come play è diverso rispetto ad Ajeti. Faccio i complimenti ad Ajeti perché il suo ingresso ha cambiato la partita con l'Atalanta. In mezzo stiamo facendo bene, conta l'atteggiamento, non chi gioca".