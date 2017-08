Ante Budimir ha parlato della sfida che vedrà il Crotone contrapposto all'Hellas Verona: ''Sarà una gara molto difficile contro l'Hellas Verona. Sappiamo benissimo quello che dobbiamo fare in campo. La sfida con il Milan, nonostante il risultato, è stata molto importante: non avevo mai visto lo stadio così pieno. La gara con l'Hellas sarà complicata, è un club storico che lo scorso anno ha fatto benissimo in serie B. I ritmi in serie A sono diversi, le squadre sono più preparate ed hanno giocatori di alto livello. Per noi tutte le gare saranno uguali, ogni gara vale tre punti. Dobbiamo dare il massimo per fare risultato contro il Verona. Sarebbe bello festeggiare tre punti domenica. Sulla carta è una sfida alla nostra portata, ma non dobbiamo sbagliere niente. Non è importante se si tratta di Milan o Hellas, noi dobbiamo fare sempre un metro in più rispetto ai nostri avversari''.