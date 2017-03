Diego Falcinelli, attaccante del Crotone, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club della stagione della squadra: ''Affronteremo una squadra di caratura internazionale, il Napoli giocherà oggi la Champions e qualcosa a livello di energie mentali perderà. Noi daremo il massimo e cercheremo di capire fin da oggi dove potergli far male. Veniamo da una partita, quella contro il Sassuolo, in cui bastava un pizzico di cattiveria in più per vincerla. Siamo una squadra compatta che concede poco agli avversari e non andremo a Napoli per fare le vittime sacrificali. All'andata abbiamo fatto una buona gara Reina ha fatto ottimi interventi e siamo andati vicini al pareggio. Ma a Napoli sarà tutta un'altra partita. Con le grandi non abbiamo mai sfigurato, dopo il Napoli avremo Fiorentina, Inter e Milan in casa. Proveremo a fare bottino pieno. Io mi sento migliorato molto, so che posso dare ancora tanto. Il mister mi sta dando tanto e voglio ripagarlo''.