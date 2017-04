Il Crotone in Serie A è terzultimo a 24 punti, con l'Empoli a soli 5 punti. La speranza di salvezza è ancora viva fino a quando la matematica diverrà tranciante.



Di sicuro i calabresi non si danno per vinti e lo dimostrano i numeri: infatti nelle ultime 4 partite il Crotone ha conquistato 10 punti, più di quelli raccolti nelle 18 partite precedenti (9), un cammino ammirevole ma che avrebbero dovuto mettere in pratica prima.



Vedendo le potenzialità della squadra di Davide Nicola, che si appresta ad affrontare il Milan, il gruppo neo promosso avrebbe potuto aspirare ad una posizione ben diversa in classifica.