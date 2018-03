Fiorentina-Crotone 2-0



Cordaz 5,5: qualche colpa sulla rete di Simeone ce l’ha, poco da discutere. Incolpevole, invece, sul gol di Chiesa. Manca completamente il pallone, al 21’, in occasione di un calcio d’angolo: da brividi. Attento sui restanti tentativi gigliati.



Faraoni 5: lascia buone praterie a Olivera, come quella da cui nasce il vantaggio della Fiorentina. Al 9’, poi, nel vuoto creato dal suo ritardo, si inserisce sempre Olivera, che spreca però in buona posizione. Accorcia nel secondo tempo.



Ceccherini 5,5: di lui si ricorderà un tiro da centrocampo che termina sulla collina di Fiesole, situata a qualche chilometri di distanza dietro all’omonima curva del ‘Franchi’.



Capuano 5: al 49’ prende il primo giallo, al 58’ si regala senza motivo il secondo. Sotto la doccia. E il Crotone implode.



Martella 6: in occasione della rete di Simeone, il suo disimpegno non è dei migliori. Spinge sulla fascia, contrastato di Laurini, vedendosi murare spesso i propri cross dagli avversari. Tenta un tiro velleitario al 40’, bloccato centralmente da Sportiello.



Mandragora 6,5: è l’anima del centrocampo pitagorico. Nonostante un giallo da lui contestatissimo ma netto, corre e si inserisce, fa interdizione e regia. Ma non basta.



Barberis 5: corrente molto alternata, non disdegna l’inserimento ma è l’uomo meno incisivo del reparto.



(dal 56’ Crociata 5,5: potrebbe dare maggiore vitalità rispetto al compagno sostituito. Non ci riesce, anche perché pochi secondi dopo Capuano viene espulso e la squadra si annienta)



Benali 6: la prima vera occasione dei calabresi è del libico, ma la sua conclusione a girare è solamente un brivido sulla schiena dei tifosi viola.



Ricci 5: impalpabile, a referto solo l’ammonizione rimediata al 17’.



(dal 73’ Sampirisi 6: minuti nelle gambe, un’occasione per farsi vedere)



Stoian 5: Poco e nulla nella prima frazione, niente nella seconda.Giallo ingenuo per proteste inutili dopo la falciata di Mandragora a centrocampo.



(dal 64’ Ajeti 6: entra alcuni minuti dopo l’espulsione di Capuano per non far crollare la difesa. Ma è troppo tardi: Chiesa aveva già segnato)



Trotta 5: riesce a farsi spazio nei pochi metri disponibili, soprattutto aprendo la profondità ai compagni. Pezzella e Hugo lo controllano fisicamente, nel secondo tempo non si hanno sue tracce: solamente nel finale si risveglia, ma Sportiello si oppone.



All. Zenga 5,5: assente Rohden, sceglie il tridente composto da Ricci, Stoian e Trotta. L’inizio, per la sua squadra, è scioccante, poiché viene travolta dall’ondata viola, subendo gol da Simeone. Poi si riprende, detta a sprazzi il gioco e mette un po’ di brividi alla Fiorentina. Ma nel secondo tempo scompare totalmente, soprattutto dopo l’espulsione di Capuano. E Ajeti entra troppo tardi per ridare solidità al reparto difensivo.