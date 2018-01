Hellas Verona-Crotone 0-3





​Cordaz 6: mai realmente impegnato se non con qualche conclusione facile da bloccare.



Sampirisi 6,5: controlla senza troppi affanni Valoti e Fares, poi nella ripresa si prende pure il lusso di qualche discesa sulla fascia.



Ceccherini 7: nel primo tempo domina in difesa senza lasciare spazi a Matos e Petkovic. Nella ripresa le cose si mettono ancora meglio e il Crotone non rischia più nulla.



Capuano 6,5: per essere alla prima gara non se la cava affatto male. Bravo sull'uomo e attento in copertura.



Martella 6: Romulo non è in una gran giornata e le preoccupazioni maggiori arrivano da Matos. Nella ripresa quando il Verona rimane in 10 ha vita ancor più facile.



Benali 6,5: alla prima con la nuova maglia, fatica a trovare le misure nella prima fase di gara, poi esce anche lui grazie alla buona tecnica.



(dal 77' Crociata sv: entra a partita già conclusa).



Mandragora 6,5: uomo d'ordine dei calabresi, si piazza davanti alla difesa e erge un muro che i veronesi non riescono quasi mai a infrangere.



Barberis 7,5: la sua punizione è un capolavoro e mette in discesa una gara importantissima. Gioca una gara ordinata e attenta fino alla conclusione.



Ricci 7: nella prima frazione si vede molto poco, ma nella ripresa esce alla grande trovando l'assist per il gol di Stoian e chiudendo la gara con un gran tiro a giro.



(dal 81' Faraoni sv: 10 minuti in una partita già chiusa).



Trotta 6,5: lotta senza paura conquistando alcuni calci di punizione importanti e facendo salire la squadra. Non segna ma fa tanto lavoro sporco.



(dal 73' Budimir 6: entra quando i suoi sono già sul 3 a 0 e si limita al compitino senza affondare).



Stoian 6,5: poco lucido nella prima parte di gara, ha il grande merito di trovare il gol che affossa le speranze dei gialloblù.





All. Zenga 6,5: legge bene la gara presentando una squadra attenta e pronta a ripartire. Vittoria fondamentale in chiave salvezza.