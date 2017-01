Ha fatto discutere, in casa Crotone, l'arbitraggio del Sig. Maresca di Napoli in occasione dell'ultima gara di campionato, disputata all'Olimpico di Roma contro la Lazio. I biancocelesti hanno vinto con un gol al 90' di Immobile, e la rabbia è esplosa. Tanto che un dirigente rossoblù, come spiega il referto del Giudice Sportivo, è stato: INIBITO A SVOLGERE OGNI OGNI ATTIVIT À IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIET À NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 GENNAIO 2017.



Si tratta di:

- URSINO Giuseppe: per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale rivolgendo ad un Assistente espressioni irriguardose reiterando tale comportamento anche durante il rientro negli spogliatoi.