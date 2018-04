Il Crotone è tornato al lavoro il giorno dopo il preziosissimo pareggio contro la Juventus. L'unico giocatore in dubbio per lo scontro salvezza con l'Udinese di domenica è Andrea Nalini, reduce da una distrazione al flessore. Per domani in programma una seduta mattutina, mentre in serata, come richiesto dagli stessi giocatori rossoblù, la squadra andrà in ritiro presso la struttura dell’Hotel “Park Jonio” di Steccato di Cutro.