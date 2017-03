L'allenatore del Crotone, Davide Nicola ha dichiarato in conferenza stampa in vista della trasferta di domenica a Napoli: "Giocheremo come gladiatori dentro l'arena, soli contro tutti. Il Napoli è una squadra micidiale, per di più incavolata per l'immeritata eliminazione dalla Champions, ma sappiamo anche che li affronteremo con coraggio ed entusiasmo, dando tutto quello che avremo. Siamo talmente contati che sono obbligato nelle scelte. E' possibile un cambio di modulo con tre centrocampisti, abbiamo provato soluzioni tattiche che prevedono anche un richiamo degli attaccanti nella fase difensiva. Dovremo essere perfetti, anche se non lo siamo quasi mai stati in questa stagione. Bisognerà essere sempre attenti sia quando attacchiamo che quando difendiamo perché il Napoli è micidiale nelle ripartenze dalla sua metà campo quanto con le rotazioni di calciatori nella metà campo avversaria. Quello che ha fatto il Barcellona ha dimostrato che, anche se statisticamente improbabili, le rimonte sono possibili".