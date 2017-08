Davide Nicola ha parlato a margine della pesante sconfitta rimediata dal Crotone contro il Milan: ''Loro hanno qualità e preparazione più avanti della nostra, ma quando sei in dieci e sotto di uno dopo due minuti è difficile dare spiegazioni. Non ci stiamo mai a perdere e non pensare di non essere competitivi: dopo uno sbandamento comprensibile, con giocatori di culture diverse, ho visto lo spirito che dobbiamo avere. Nel secondo tempo abbiamo avuto palle gol con Budimir, e ho visto lo spirito che mi soddisfa. Cutrone? Sono cose che cura la società. Stasera non eravamo neanche al completo di quelli che abbiamo, ma non parlo degli assenti. Preferisco sviluppare una mentalità che ho visto, e sulla quale sono convinto che costruiremo i nostri valori. Il Milan è allenato bene, ed è una squadra qualitativa. Gli investimenti sono nella direzione di voler ottenere tanto da subito, ma ho visto lo spirito del Crotone che mi fa ben sperare come impatto. Non siamo indietro come preparazione: ne abbiamo fatta una che ci permetta di arrivare in fondo. Rispetto al Milan siamo una squadra completamente diversa. Noi abbiamo il nostro budget, il Milan un altro. Quel qualcosa che ho visto nella ripresa l'anno scorso è arrivato più tardi. Sono fiducioso. Ho visto sicurezze diverse: chi è arrivato deve ricostruire determinati numeri, e la sfida è questa''.