L'allenatore del Crotone, Davide Nicola ha dichiarato in vista dell'anticipo di sabato a Bergamo contro l'Atalanta: "Loro stanno andando fortissimo e sono in una forma strepitosa. Gasperini ha fatto un grande lavoro, ma noi siamo consapevoli che da adesso in poi dobbiamo puntare sempre ai tre punti, o laddove non sia possibile, dobbiamo riuscire a portarne via almeno uno. Da questo momento in poi bisognerà sempre proporre il nostro gioco, ma senza esporci troppo, osando nei momenti giusti ma diventando più responsabili nell'uno contro uno, più pratici e più cinici, perché alcune ingenuità continuiamo a commetterle. Credo che su questo abbiamo ancora tanti margini di miglioramento".



"Tonev è in ottima forma, Acosty sta bene ed è entrato in pieno negli schemi e nella filosofia della squadra. Dal punto di vista fisico i ragazzi ci sono, nonostante abbiano giocato tante partite in pochi giorni, perché sono ben allenati a giocare tante partite anche ravvicinate. La questione è più legata al recupero di energie mentali e concentrazione. Dunque potranno esserci un paio di cambi, se dovessi vedere qualcuno più motivato o più in forma mentalmente".