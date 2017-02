Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato dell'imminente sfida con la Roma ai microfoni di Rete Sport. "Noi per la salvezza ci crediamo sempre, ma adesso incontriamo una grandissima squadra come la Roma che si trova in un buon momento di forma. Sarà una partita tosta ma ce la giocheremo come abbiamo fatto con tutte. Florenzi? E' un ragazzo eccezionale, lo ricordo sempre perché è una persona umile, che non si monta mai la testa. Io gli voglio bene come un figlio. Ho provato a prendere Gerson a luglio, ne parlai con Sabatini ma si era subito intuito che non era intenzionato a trasferirsi".