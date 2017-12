Spiegateci come funziona il VAR, ma spiegatecelo ora. L’assistenza video ormai stabilisce quasi tutto in campo, a momenti anche la semplice assegnazione di una rimessa laterale, ma ieri ha deciso di non prendersi neanche 10 secondi per analizzare meglio gli interventi dubbi di Maggio e Mertens nella loro area di rigore. A dirla tutta Doveri, addetto VAR, una posizione l’ha presa: se ne è lavato le mani, semplicemente. Al signor Mariani di Aprilia, nel suo auricolare, sarà sicuramente pervenuto un silent check, ovvero un banale silenzio-assenso da parte degli addetti video alla decisione assunta in campo. Decisione che può essere un fischio o, come allo Scida, un non fischio. Passi la non valutazione sull’entrata scomposta di Maggio, che magari può lasciare spazio a tante interpretazioni, ma una domanda in più sul ‘mano e basta’ di Mertens io me la sarei posta. Il braccio del belga è attaccato al corpo, vero, ma il movimento che fa per stoppare la palla avrebbe destato sospetti anche all’occhio di un falco. Maratone televisive, interrogazioni parlamentari, c’è mancato pochissimo per le fiaccolate in piazza, e una volta che la tecnologia è stata ‘legalizzata’, poi, non viene adoperata. Il VAR è stato introdotto per eliminare gli errori cagionati dalle percezioni soggettive del giudice di gara che, ricordo, continua a essere umano e perciò soggetto alla fallibilità, ma ieri la questione ha toccato livelli più complessi: a questo punto, chi ci proteggerà dagli errori degli assistenti video? O meglio, parafrasando Giovenale, «Chi sorveglierà i sorveglianti stessi?». L’impressione è che ora non dobbiamo fare più i conti con la discrezionalità dell’arbitro ma con quella del VAR. Poi c’è una sensazione del tutto personale, dettata forse dall’essere giornalista, da quel pizzico di malizia che contraddistingue la categoria, che mi porta a credere che a parti invertite quella ‘segnalazione dalla regia’ sarebbe arrivata, e Mariani avrebbe giustamente assegnato il rigore al Napoli. Ma posso sbagliarmi, sia chiaro, del resto continuo anch’io a essere umano.