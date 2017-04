COME LA JUVE. Dieci punti nelle ultime quattro gare. Lo score del Crotone è da prima della classe come, del resto, qualità di gioco e maturità. L’impressione è che la squadra abbia perso un “pochino” di tempo per capire cosa significhi “Serie A”, e che finalmente stia cogliendo i frutti di quanto seminato. La vittoria di “Marassi” contro la Sampdoria, la seconda di fila in trasferta, è l’ennesima dimostrazione che nulla è ancora deciso, perché con questo cuore si possono raggiungere obiettivi inimmaginabili. A riportare sulla terra i pitagorici ci pensa, ancora una volta, la classifica che inesorabile relega i rossoblù al terzultimo posto. Il “miracolo di Genova” ha preceduto di poco quello di Milano, e le cinque lunghezze di ritardo dall’Empoli restano intatte. Ma una tale impresa non può essere inutile.



TERZA LITIGANTE. Il filotto crotonese e gli imprevedibili bottini pieni dei ragazzi di Martusciello contro Fiorentina e Milan hanno tirato dentro la corsa salvezza un’altra squadra, il Genoa, che forse troppo celermente ha riposto l’ascia di guerra. Tra esoneri, cessioni eccellenti, ritorni e pasticci societari, i liguri hanno perso pericolosamente di vista la graduatoria: sono solo sei i punti di distacco dal Crotone, uno dall’Empoli. I calabresi fiutano il sangue perché, tra le tre, quella di Juric sembra essere la compagine più in difficoltà al momento. Ottima notizia, più c’è confusione e più è facile che ci sia rivoluzione.



LA DEDICA A MICHELE SCARPONI. “Un commosso omaggio alla memoria di un grande campione che ci ha lasciati facendo quello che più lo rendeva felice: andare in bicicletta”. La dedica di Nicola per la vittoria di ieri è andata alla famiglia del ciclista Michele Scarponi, morto sabato dopo essere stato investito da un furgone durante un allenamento, e ha messo i brividi considerando quanto di tragicamente analogo è accaduto nella vita privata del tecnico piemontese. L’unica certezza, in questa rianimata lotta salvezza, è quella di essere guidati da un grande uomo.