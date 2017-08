Dopo le parole del tecnico De Boer in conferenza stampa, arrivano ulteriori conferme sul colpo di mercato che il Crystal Palace ha in mente per le prossime ore. Secondo numerosi media inglesi, il club inglese avrebbe infatti fatto un'offerta al Lipsia per Oliver Burke (circa 16 milioni di euro), nazionale scozzese finito già fuori dalle convocazioni per l'ultima gara di campionato contro lo Schalke 04.