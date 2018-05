Altri passi in avanti, questa volta decisivi, per il nuovo commissario tecnico dell'Italia.nell'abitazione dell'attuale allenatore dello Zenit San Pietroburgo. Un summit durante il quale la Federazione ha ribadito la propria offerta al tecnico di Jesi, entusiasta di provare questa nuova avventura (probabilmente già tra domenica e lunedì, come riporta La Gazzetta dello Sport), alla presenza del commissario Roberto Fabbricini. Circa quattro milioni di euro l'ingaggio che la Figc riconoscerà all'ex attaccante, che nel frattempo concluderà la sua stagione in Russia e cercherà di liberarsi dal contratto con lo Zenit. Già fissata la data dell'