Infortuni, uno dei maggiori problemi per una squadra e i suoi tifosi. Il Corriere Fiorentino ci spiega però come la Fiorentina cerca di evitarli. Stefano Pioli, maniacale nella cura dell'alimentazione e nella prevenzione dagli infortuni, non potrà permettersi in questa stagione di perdere elementi importanti.



TENTATIVO VIOLA - Ogni mattina, quando è in programma la seduta di allenamento, tutti fanno colazione insieme al tavolo centrale del Centro Sportivo: vietati i piccoli gruppi. A seguire il pranzo insieme, in modo che lo staff possa controllare e organizzare la giornata in due pasti. Ieri, però, il programma ha subìto qualche modifica. In mattinata una dozzina di giocatori è stata sottoposta al MOC, esame di screening per valutare la mineralizzazione delle ossa. Si tratta di un test che serve a capire lo stato e la potenziale usura ossea. Un tipo di approfondimento che già in passato è stato effettuato dai tesserati viola.