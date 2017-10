NienteCurva Nord. Resterà chiusa per Lazio - Cagliari e Lazio - Udinese. La Lazio non si è arresa al verdetto, e ha studiato una promozione-bomba per permettere agli abbonati di essere comunque presenti allo stadio. Attraverso la promozione "We fight racism", i tifosi potranno acquistare al costo di un euro il proprio biglietto in Curva Maestrelli: "Per tutelare l’interesse collettivo e del vero tifoso laziale, la Lazio ha deciso di mettere in atto una promozione “we fight racism” che consentirà agli abbonati di Curva Nord di assistere alle gare contro Cagliari e Udinese sostenendo la campagna contro il razzismo. Chi accederà allo stadio olimpico sarà lì per sostenere la squadra e testimoniare il rifiuto verso ogni forma di razzismo, sia esso di razza, religione, sesso o politica", è quanto si legge sui comunicati pubblicati dal sito ufficiale della Lazio.