Da una parte Daniele Baselli, Antonio Barreca e Lucas Boyé, dall'altra Lucasz Skorupski, Gregoire Defrel e Stephan El Shaarawy. Torino-Roma sarà anche la loro partita, quella dei calciatori che sono stati vicini a vestire la maglia della squadra che domenica sarà invece l'avversaria da battere. I rapporti tra i dirigenti granata e quelli giallorossi negli ultimi anni sono stati a dir poco eccellenti: i tanti affari che hanno portato a termine le due società ne sono la prova più evidente. Un anno fa Adem Ljajic, Iago Falque, Juan Iturbe e Leandro Castan sono passati dalla Roma al Toro, mentre Bruno Peres ha fatto il percorso inverso. Nell'ultima sessione di mercato è stato invece Umar Sadiq a lasciare la capitale per trasferirsi in Piemonte. Se questi affari sono andati a buon fine, come detto in precedenze ce ne sono tanti altri che invece non si sono conclusi per diversi motivi.



GLI AFFARI NON RIUSCITI - La trattativa che la scorsa estate sembrava più vicino a concretizzarsi era quella con protagonista Lucasz Skorupski: il portiere è stato a lungo corteggiato dal Torino, ma il presidente Urbano Cairo ha preferito invece abbandonare la pista non appena ha fiutato la possibilità di acqustare a paramentro zero Salvatore Sirigu. La Roma ha poi cercato di arrivare al terzino Antonio Barreca ma l'offerta formula è stata considerata troppo bassa, così come insufficiente è stata la proposta del Torino per Stephan El Shaarawy. A bloccare il possibile passaggio di Daniele Baselli ai giallorossi è stato invece Sinisa Mihajlovic, che considera incedibile il giocatore. Un discorso diverso è invece quello che riguarda Lucas Boyé e Gregoire Defrel: l'argentino era stato seguito dalla Roma, il francese dal Torino, ma entrambi prima che approdassero nelle attuali squadre.



GLI AFFARI CHE POTREBBERO RIUSCIRE – Alcune di queste trattative potrebbero però riaprirsi la prossima estate. Antonio Barreca, ad esempio, è un giocatore che piace molto a Eusebio Di Francesco e la Roma non ha smesso di seguirlo, come dimostrano i contatti avuti con Marcello Bonetto, il procuratore del difensore. Dal canto suo, il Torino non ha smesso di sognare Stephan El Shaarawy, un vecchio pallino del presidente Cairo. L'eventuale arrivo dell'attaccante è però legato a M'Baye Niang: se il franco-senegalese dovesse deludere le aspettative (l'inizio di campionato finora non è stato molto incoraggiante) i granata il prossimo anno potrebbero doversi trovare di fronte alla necessità di acquistare un altro giocatore che possa agire come esterno offensivo a sinistra.